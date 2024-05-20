Владо Няради на Майскей вистави „Ґенеза”

БЕОҐРАД – На Майскей вистави „Ґенеза” будзе виложена и слика Влади Нярадия з Вербасу.

Подобова робота Влади Нярадия „Нєпознати думки” 60х50цм, комбинована технїка, 2023, будзе виложена у беоґрадским Биоскопу Балкан од 23. мая по 10. юний.

Пре розлични розпорядок подїйох у вецей просторох, 56. Майска вистава будзе отворена у розличних терминох: Конак кнеґинї Любици, од 14. по 31. май, Биоскоп Балкан од 23. мая по 10. юний, Дом войска Сербиї (Медия центер „Одбрана”) од 23. мая по 10. юний.

На конкурсу за 56. Майску виставу сцигло 227 прияви од чого Уметнїцки совит УЛУПУДС (Здруженє подобових уметнїкох применєних уметносцох и дизайнерох Сербиї) вибрал 163 викладачох.