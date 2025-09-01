Вистава Влади Нярадия и Миряни Тиянич у Смедеревскей Паланки

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА – Заєднїцка подобова вистава двох уметнїкох Влади Нярадия зоз Вербасу и Миряни Тиянич зоз Нишу будзе отворена у Ґалериї сучасней уметносци у Народним музею у Смедеревскей Паланки.

Владо Няради и Миряна Тиянич виложа роботи у комбинованей технїки на паперу, а обробели два боки истей теми – конєц швета – у форми дихотомиї розпадованя, руптури Жеми з єдного боку, а мутациї и борба за обставанє живих єствох з другого боку.

Шветочне отверанє будзе 4. септембра на 19 годзин у Ґалериї.

Виставу годно опатриц по 30. септембер.