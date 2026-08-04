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Внєдзелю була пена парти

автор С. Саламун
автор С. Саламун

ҐОСПОДЇНЦИ – Добредзечне огньогасне дружтво внєдзелю, 2. авґуста орґанизовало лєтну розвагу – пена парти, котра постава традиция и у тим нашим месце.

У позитивней атмосфери, зоз добрим розположеньом и музику, наймладши валалчанє уживали у змистох хтори им пририхтали огньогасци зоз Ґосподїнцох. Пена парти отриманa на єдиней ушореней часци Єґрички у Ґосподїнцох.

Тогорочна пена парти орґанизована дзекуюци членом и симпатизером ДОД Ґосподїнци, спонзором, валачаном и другим ДОД зоз општини и околїска.

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