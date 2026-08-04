Внєдзелю була пена парти

ҐОСПОДЇНЦИ – Добредзечне огньогасне дружтво внєдзелю, 2. авґуста орґанизовало лєтну розвагу – пена парти, котра постава традиция и у тим нашим месце.
У позитивней атмосфери, зоз добрим розположеньом и музику, наймладши валалчанє уживали у змистох хтори им пририхтали огньогасци зоз Ґосподїнцох. Пена парти отриманa на єдиней ушореней часци Єґрички у Ґосподїнцох.
Тогорочна пена парти орґанизована дзекуюци членом и симпатизером ДОД Ґосподїнци, спонзором, валачаном и другим ДОД зоз општини и околїска.