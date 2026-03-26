Вноци у Кули було инциденти

КУЛА – Орґанизациї „Млади Кула”, „Глас младих Руски Керестур” и „Студенти Сивец”, хтори творя лїстину „Глас младих општини Кула”, сообщели нєшка на дружтвених мрежох же ше вноци случел инцидент у хторим тройо млади активисти провадзени и нападнути.

Як ше наводзи у сообщеню, зоз превозки хтора провадзела младих вишли особи зоз фантомками и палїцами, представели ше як полицає, а потим було чуц и штрелянє.

На щесце, покалїчених нєт, а на инсистованє присутних, полиция реаґовала и одведла даскельо особи до станїци на випитованє.

З другого боку, подношитель лїстини „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – Кула наша фамелия!” Дамян Милянич зоз просторийох Сербскей напредней странки поручел же то спреводзка и же ше случело цалком процивне – же активисти младих нападли активистох Сербскей напредней странки.