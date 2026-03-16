Вочи виберанком политични активносци на пияцу

РУСКИ КЕРЕСТУР – И тей соботи, 14. марца на пияцу у валалє преходнїком ше представяли политични странки котри наступя на наиходзацих локалних виберанкох у општини Кула.

Свойо штанди поставели активисти Сербскей напредней странки представнїки лїстини „Александар Вучич – Кула наша фамелия!” котра будзе под числом 1.

Потим активисти гражданско-студентскей лїстини „Глас младих општини Кула” котра на виберанкох наступи под число 3, орґанизаторе прешлорочних протестох.

Попри тим, свой штанд поставели и активисти СПС котри на виберанкох виходза у коалициї зоз СНС-ом, Союзом войводянских Мадярох, Заєднїцу Сербох, и Сербску радикалну странку.

На пияцу було присутне значне число полициї, алє шицко прешло без инцидентох.