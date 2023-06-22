Вода у Дунаю заґадзена

НОВИ САД – Министерство защити животного штредку поволує одвичательних же би реаґовали и у складзе зоз овласценями же би покарали тих хтори спричинєли акцидент на Дунаю.

Министерство сообщело нєшка же резултати лабораторийних анализох квалитету води у Дунаю на профилох Челарево и Нови Сад – Сримска Каменїца, хтори вжати 19. юния, указали же вредносц параметрох за заґадзенє була прейґмирна у шицких шейсцох прикладнїкох, зоз вредносцами хтори таку воду учишлюю до трецей класи.

Тиж так, апелує ше и на привредни субєкти же би у своїм дїлованю почитовали еколоґийни стандарди и предписаня хтори ше одноша на защиту животного штредку, а же кажде нєодвичательне справованє спрам околїска будзе покаране у складзе зоз законом.