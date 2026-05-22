Вода условиє за високу продукцию у польопривреди

Шицким цо жию на тих просторох, та и тим цо ше нє занїмаю зоз польопривредну продукцию, ясне же без води нєт доброго урожаю польопривредних културох. Достаточни и у веґетацийним периоду правилно розпоредзени паданя, єден зоз нєзаменююцих условийох добрей и економски профитабилней польопривредней продукциї, а то условия за добри розвой польопривредних подручйох, пристойних животних условийох людзох хтори жию од польопривреди и стабилних одношеньох у обезпечованю власней поживи у каждей держави.

Остатнї роки у Войводини як житнїци хвильово обставини до такей мири пременєни же урожай польопривредних културох постава вше баржей загрожени. Урожаї ше катастрофално зменшую, приходи од продукциї при вше вецей продукцийох поставаю менши як трошки хтори тота продукциї вимага, та велї продукователє одуставаю од дзепоєдних продукцийох. На тот способ держава хтора обєктивно ма условия за високу продукцию и вивоз поживи вше баржей траци поживову самодостаточносц, зменшує вивоз поживи и постава єй вше векши увознїк. Без огляду же то постава вше векши проблем, у дружтве нє постої озбильна анализа тей ситуациї, анї план цо и як далєй робиц же би ше у наиходзацих часох, кед мож обчековац ище векши проблеми хтори виволую високи температури и суша, польопривредна продукция звекшала, стабилизовала и у условийох вше векшого дефициту поживи у швеце, постала важни фактор нашого дружтвеного розвою.

Ясне як дзень же ше нашо дружтво цо скорей муши обрациц ґу значайному повекшованю наводньованих польопривредних поверхносцох. Док ше у швеце у просеку наводнює коло 20–22 одсто обрабяцей жеми, ми у Сербиї наводнюєме коло 1,1–1,4 одсто обрабяцих поверхносцох, односно од 40 до 50 тисячи гектари. Же би зме видзели дзе ше находзиме по тим питаню, треба мац у оглядзе же, наприклад, Албания наводнює вецей як 18 одсто, Италия коло 20 одсто, док єй польопривредни обласци на сиверу (Ломбардия и Венето), наводнює вецей як 50% поврхносцох, Греческа од 22–23 одсто, Турска коло 25 одсто, Израїл вецей як 36 одсто, а Китай коло 51 одсто обрабяцих поверхносцох. Источашнє Мадярска наводнює коло 2,3 одсто, Болгарска коло 3 одсто, а Румуния 4 одсто.

Кажда держава ма свою стратеґию наводньованя и приоритети у хаснованю води. Израїл наводнює шицки свойо овоцнїки цитрусней овоци (лимун, помаранче, мандарини) и коло 74 одсто других овоцнїкох, Греческа наводнює вецей як 80 одсто овоцнїкох и свою продукцию памуку, Турска наводнює памук, овоцнїки и продукцию желєняви, Италия наводнює коло 70% овоцнїкох, а Албания коло 40% овоцнїкох. Китай наводнює 2,6 раз вецей як цо у просеку наводнює швет, та ше аж коло 75% житаркох продукує у условийох наводньованя и вецей як 90% економски важних шацох.

У велїх жемох наводньованє ма длугу историю, та постоя традицийно найзаступенши системи: Турска зоз браздами, ґравитацийно, а за продукцию овоци хаснує капка по капку, док за продукцию памуку орошованє, Китай зоз браздами и по поверхносци коло 60 одсто насампредз при продукциї рискаши, док у сиверних сушних крайох продукцию жита и кукурици наводнює зоз орошованьом чуваюци поджемни води. Италия и Греческа зоз орошаваньом у польопривредней продукциї и зоз систему капка по капку овоцнїки, винїци, маслини. Израїл вецей як 75 одсто поверхносци наводнює зоз систему капка по капку, часто зоз пречисценима одрутнима водами, прейґ диґиталного управяня з помоцу системи сензорох влажносци и зоз автоматским дозированьом. У Сербиї ше 90 одсто наводнює зоз орошованьом (тифони, штучни диждж) и коло 10 одсто зоз капка по капку у сучасних овоцнїкох и у заградкарстве.

Пре шпорованє води держави стимулую преход на наводньованє зоз систему капка по капку и зоз орошованьом дзе ефикасносц хаснованя води вецей як 90 односно од 70–80 одсто, док залїванє зоз браздами хаснує воду коло 40 до 50 одсто и у велькей мири уплївую на розвой наводньованя, на рационалне хаснованє води, на хаснованє наводньованя за найинтензивнєйши продукциї и у польодїлскей продукциї лєм тельо кельо то нєобходне.

Сербия богата зоз риками и беґелями и ма добри условия за наводньованє. Остатнї роки мож чуц инициятиви же би ше прейґ велького державного проєкту, требала опредзелїц за вибудов коло милион гектарох сучасних залївних системох за наводньованє заградкарскей, овоцарскей, винїцарскей и добрей часци интензивней польодїлскей продукциї. На тот способ би ше витворели условия за вельке интензованє польопривредней продукциї, єй значне повекшанє и уплїв на рост БДП, розвой статкарства, векши вивоз и зменшанє увоза поживи. Таки розвой польопривреди застановел би препаданє валалох и допринєсол демоґрафскому росту вше празнєйших польопривредних крайох Сербиї.

Кед би таки проєкт провадзел и розвой домашнєй индустриї за преробок польопривредних продуктох, за продукцию механїзациї, конструкцийох за будованє векшого числа хладзальньох, галох за фарми и продукцийни погони, пластенїкох и склєнярнїкох, ревитализация нашей польопривредней науки, продукциї нових сортох и гибридох, розвой продукциї защитних средствох, минералних гнойох, статковей покарми итд. витворели би ше условия за всестрани розвой у добрей мири дезиндустриялизованих польопривредних крайох Войводини и Републики Сербиї у цалосци.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.