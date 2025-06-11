У Водици вчера означени Завитни дзень (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Марийовим святилищу Водици, вчера 10. юния, на треци дзень Сошедствия Святого Духа – Русадля, вельке число вирних зоз вецей наших парохийох, як и госци, означели 172. Завитни дзень.

Означени є у Водици котра и одпустове место у тим Ювилейним 2025. року, як и у знаку 165-рочнїци од пошвецаня Водицовей церкви.

Архиєрейску Службу Божу предводзели з нашим владиком нашей Епархиї св. о. Миколая Георгийом Джуджаром, високопреосвящени архиепископ и митрополит прешовски Йона Максим зоз Словацкей, а пред тим их привитали и два мали дзивочки у народним облєчиве.

Сослужели штернац священїки – з нашого владичества, представитель з Крижевского, римокатолїцки священїки зоз Суботицкого владичества як и троме священїки зоз Прешовского владичества.

Домашнї владика Георгий привитал шицких паломнїкох з домашнєй и зоз велїх наших парохийох, а окреме госцох зоз Прешова и митрополита котри ту першираз, а котри потим наказовал. Владика Георгий гварел же зме пришли сполнїц Завит наших предкох на тото место котре вибрала сама Мац Божа же би зме ше зоз ню стретли и прейґ нєй модлєли Божей помоци и охрани.

Митрополит Йона Максим визначел велькосц швета Зиходзеня Святого Духа, а тиж свой упечаток о нашим краю, дзе нїґда нє бул лєгки живот. Велька помоц ту жридло води тє. студня, як символ и физичного алє и духовного окрипеня яке черпаме ту у Водици, дзекуюци чому ше и нашо предки отримали, та пожадал най би так було и надалєй.

Шпиванє предводзел Церковни хор церкви Успения пресвятей Богородици зоз Коцура з дириґентом Александром Планкошом, як и домашнї дзияк Янко Виславски.

Вецей священїки и споведали числених вирних понеже Водица одпустове место у тим Ювилейним 2025. року.

Литурґия закончена зоз процесию и обходом коло водицовей церкви и з читаньом Евангелийох, благословом и многолїтствийом.

По Служби у виронаучней сали у катедралней порти домашнї церковни одбор и волонтере Каритасу за священство и шицких госцох паломнїкох пририхтали полудзенок.

На Завитни дзень, у Водици на 10 годзин була и римокатолїцка Служба Божа, на котрей казательнїк бул ґенерални викар Суботицкого владичества и директор Марийового святилища „Бунарич”, коло Суботици, о. Желько Шипек.