Водицов камп за дзеци

Ище влєце догварене же би Єшеньски водицов камп бул орґанизовани и за младши дзеци цо витворене всоботу, 27. и внєдзелю, 28. септембра

Штиродньови Водицов камп отримани од 7. авґуста по 10. авґуст, а на нїм участвовали коло 60 млади зоз Коцура, Руского Керестура, Суботици, Кули, Беоґраду, Арандєловцу, Нового Саду, Сурчину, Ковилю, римокатолїки, православни и грекокатолїки, а на нїм були дзеци и млади од законченей шестей класи, та по факултет. Теми хтори ше обрабяли були прилагодзени тим возростом. Понеже теми були озбильни и можебуц нєпохоплїви младшим дзецом, ище влєце догварене же би Водицов камп бул орґанизовани и за младши дзеци, цо витворене всоботу, 27. и внєдзелю, 28. септембра. Правда, дзеци зоз Коцура себе всоботу, 30. авґуста сами орґанизовали камп, та два днї пребували у Водици пред початком школского рока.

– Мали єшеньски Водицов камп бул того викенду, бо зме остали длужни дзецом хтори пията класа, а и вони сцели присц до Водици. То нам ше поспишело, а було коло 40 дзеци. Главну тему тримал Михаил Римар, хтори на интересантни способ дзецом представел тему о справованю у школи и вшадзи, була тема и о гордосци, лєнївосци, виключованю, дзелєню добрих дїлох и материялних стварох. Друге преподаванє було внєдзелю, тримала го Кармела Консилє, Италиянка хтора жиє у Горватскей, а бешедовала о тим як поєдинєц и мали ґрупи можу виратовац швет по волї Божей и же єдине цо може виратовац швет у хторим жиєме то любов хтора надихнута од Бога, а же би була надихнута од нього, мушиме бешедовац зоз Богом модлїц ше. Вона указала же кажде дзецко барз важне у меняню швета – визначел єден з орґанизаторох Янко Катона.

Успишни Єшеньски камп за младши дзеци, як гварели орґанизаторе, будзе таки час отримани и нарок.