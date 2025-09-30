Водицов камп за дзеци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штиродньови Водицов камп отримани од 7. авґуста по 10. авґуст, а на нїм участвовали коло 60 млади зоз Коцура, Руского Керестура, Суботици, Кули, Беоґраду, Арандєловцу, Нового Саду, Сурчину, Ковилю, римокатолїки, православни, грекокатолїки.

На Кампу були дзеци и млади од законченей шестей класи, та по факултет, а теми хтори ше обрабя прилагодзени тим возростом.

Понеже теми були озбильни и можебудз нєпохоплїви за младши дзеци, ище влєце догварене же би Водицов камп бул орґанизовани и за младши дзеци цо витворене всоботу 27. и внєдзелю 28. септембра. Правда дзеци зоз Коцура себе всоботу, 30. авґуста сами орґанизовали камп, та два днї пребували у Водици пред початком школского рока.

Мали єшеньски Водицов камп позберал коло 40 дзеци. Главну тему тримал Михаил Римар, хтори на интересантни способ дзецом представел тему о справованю у школи и вшадзи, була тема о гордосци, лєнївосци, виключованю, дзелєню добрих дїлох и материялних стварох.

Друге преподаванє було внєдзелу, тримала го Кармела Консилє, Талиянка хтора жиє у Горватскей, а бешедовала о тим як поєдинєц, и мали ґрупи можу виратовац швет по волї Божей и же єдине цо може виратовац швет у хторим жиєме то любов хтора надихнута од Бога, а же би була надихнута од нього мушиме бешедовац зоз Богом и модлїц ше.