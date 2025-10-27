Водицова соботова Служба и Саночне

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей соботи, 25. октобра Служба Божа у Водици була на 17 годзин, на 16:30 ше модлєло пацерки, то остатня собота кед ше у тим чаше служело службу у Водици, бо на гевту соботу, 1. новембра Служба Божа будзе на 16 годзин, а пацерки на 15:30 годзин.
После служби Божей всоботу у Водици було саночне пред шветом Митра и Христа Царя, а служели го шицки штирме керестурки священїки о. Владислав Варґа, о. Владимир Медєши, о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа. Дзияковал Янко Виславски, були члени церковного одбору, а и велї коцурски вирни.