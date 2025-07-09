„Водова” того року у духу панк-рока

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ґрупи „Забранєно пушенє”, „Исказ”, „Лутке на концу” („КУД Идиоти” трибют) и „Деформитет”, бенди хтори потвердзели наступ на ище єдним Фестивалу алтернативней музики „Водова фест” хтора ше и того року отрима на єшень.

Тогорочна „Водова” будзе прави „мамок” за любительох панк-рок музики, понеже праве тот жанр будзе доминовац на бини 18. октобра у Спортскей гали у Руским Керестуре, док конєц вечара, по традициї, резервовани за любительох електронскей музики.

Зоз наступом даєдних спомедзи найзвучнєйших менох домашнєй, алє и реґионалней музичней сцени, орґанизаторе наявюю одличну енерґию, та совитую же би ше карти обезпечело начас.

Карти ше почало предавац од 23. юния, та их затераз мож купиц лєм на Ґиґстиксових (Gigstix) предайних местох, по цени од 1.500 динари за партер, односно 2.500 динари за ВИП уходнїци, а як и каждого року, на дзень Фестивалу уходнїци буду драгши.

Орґанизаторе наявюю же концом юлия, такволани „живи” карти, годно купиц и по рижних кафичох, а подробнєйше о тим будзе обявене на Фейсбук и Инстаґрам боку „Водова фест”.