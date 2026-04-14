Водовод злєпша квалитет живота

автор Ол. Папуґа, фото: Лю. Рац
НОВЕ ОРАХОВО – Нове Орахово нащивели помоцнїк Покраїнского секретара за польопривреду, водопривреду и лєсарство Золтан Тот, заменїк директора Управи за капитални укладаня Ото Надь и предсидатель Општини Бачка Тополя Адриян Сатмари. Госцох привитали члени Совиту Месней заєднїци и його предсидателька Гайналка Шипош.

Циль нащиви бул опатранє як ше роби на реконструкциї водоводней мрежи у Новим Орахове. У рамикох проєкту роби ше 2,4 километри новей водоводней мрежи, та 97 ґаздовства достаню нови приключки. Роботи буду коштац 14,5 милиони динари од чого 8,1 милион обезпечени зоз конкурсу Покраїнского секретарияту за польопривреду, 6,4 милиони предвидзени зоз буджетом Општини Бачка Тополя и зоз месного самодоприносу Месней заєднїци Нове Орахово. Реконструкцию ше роби у улїцох Бориса Кидрича, Ленїновей, Ошлєбодительней, Топольскей и Лїповей.

