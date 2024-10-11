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Воєни дохторе нащивели Привину Ґлаву

автор Вл. Дїтко
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ПРИВИНА ҐЛАВА –У рамикох проєкту цивилно воєного сотруднїцтва, вчера, 10. октобрa у фрушкогорским валалє Привина Глава запровадзенa акция „Воєни дохтор на валалє“ и витворена є у сотруднїцтве Першей бриґади сухожемного войска Сербиї, Дому здравя Шид, Червеного крижа и локалней самоуправи.

Препатрени 30 валалчанє и запровадзени пейц такволани хижни нащиви за нєрухомих валалчаньох, а мерани им цукер у креви, кревови прицисок,  робени ЕКҐ препатрунок и совитовало ше их о здравю, а тим цо су у социялней потреби подзелєни пакети помоци.

Спомнуту акцию нащивел и предсидатель општини Шид Зоран Семенович зоз сотруднїками.

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