Воєни дохторе нащивели Привину Ґлаву

ПРИВИНА ҐЛАВА –У рамикох проєкту цивилно воєного сотруднїцтва, вчера, 10. октобрa у фрушкогорским валалє Привина Глава запровадзенa акция „Воєни дохтор на валалє“ и витворена є у сотруднїцтве Першей бриґади сухожемного войска Сербиї, Дому здравя Шид, Червеного крижа и локалней самоуправи.

Препатрени 30 валалчанє и запровадзени пейц такволани хижни нащиви за нєрухомих валалчаньох, а мерани им цукер у креви, кревови прицисок, робени ЕКҐ препатрунок и совитовало ше их о здравю, а тим цо су у социялней потреби подзелєни пакети помоци.

Спомнуту акцию нащивел и предсидатель општини Шид Зоран Семенович зоз сотруднїками.