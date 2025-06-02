Волонтере коцурского Каритасу були на вилєту

КОЦУР – Концом прешлого тижня у Парохиялним Каритасу Марийов дом у Коцуре бул орґанизовани вилєт за його волонтерох.

Числени активни жени котри поряднє ходза до коцурского Каритасу запровадзовац рижни активносци, гуманитарни акциї и инше дзечнє прилапели задумку предсидателя Каритасу Янка Салонтая же би ше зорґанизовали и вєдно пошли на єднодньови вилєт.

Окрем вредних волонтерох, на вилєту им ше придружели и даєдни члени актуалного Церковного одбору Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици, як и одборнїки з прешлого зволаня, алє и часни шестри зоз Манастира шестрох Служебнїцох Нєпорочней Дїви Мариї.

З тей нагоди шицки вєдно нащивели Салаш Катаи у Малим Идьошу, туристичну атракцию у тим месце. Ту препровадзели красни дзень у природи, видзели и рижни животинї на салашу, обишли етно-хижу, упознали велї обичаї и коштовали традицийни валалски єдла.

Вилєт прешол у приємней атмосфери, бешеди и друженю, а шицки ше на концу зложели же би таки активносци требало частейше запровадзовац.