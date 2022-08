Волонтере малюю по школским мурику

РУСКИ КЕРЕСТУР – 15. Младежски волонтерски камп тирва од 25. юлия, и гоч на нїм нє вельке число волонтерох, роботи заш лєм иду як плановане. Камп будзе тирвац по 5. авґуст, а отримує ше по проєкту „За красши Руски Керестур 2022.ˮ

Як плановане, активносц тогорочного уметнїцкого Кампу прикрашиц мурик у Школи „Петро Кузмяк”, та волонтере перше обилєли длугоки мурик з билу подлогу, а початком тижня настали и перши малюнки рижнородних мотивох котри вибрали сами волонтере.

На тогорочни камп ше приявели коло 15 особи, алє понеже ше у медзичаше збили ище три активносци, школяре ше розошали. Заш лєм, як спред орґанизатора рахує предсидателька Туристичного здруженя Руски Керестур Любица Няради, пороби ше кельо годно, а далєй ше роботу предлужи у чаше школского рока, кеди будзе нагоди.

(Опатрене 36 раз, нєшка 36)