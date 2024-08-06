Волонтере назберали вецей як 300 кили шмеца

РУСКИ КЕРЕСТУР – У роботней акциї збераня шмеца, хтора отримана внєдзелю, 4. авґуста у рамикох Волонтерского кампу, млади волонтере з Руского Керестура назберали коло 315 кили шмеца.

У акциї участвовали вкупно 12 млади, члени Здруженя гражданох „Пакт Рутенорумˮ и члени волонтерскей орґанизациї за очуванє животного штредку „Треш гироˮ (Trash hero), алє и поєдинци з валалу. Орґанизациї „Треш гироˮ то була дзевята акция того типу од кеди є порушана у Руским Керестуре.

Шмеце зберане зоз обидвох бокох на базену, та аж споза Керестурского мосту, а акция тирвала коло два годзини.