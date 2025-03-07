Волонтерки Каритасу означели Дзень женох

КОЦУР – У просторийох парохиялного Каритасу Марийов дом и того штвартку, 6. марца, зишли ше числени волонтерки на правеню ґаґоркох.

Тоту традицию коцурски Каритасово волонтерки роками запровадзую, та так було и того тижня. З оглядом же тот штварток пада праве вочи означованя Дня женох 8. марца, жени вихасновали нагоду же ше зишли та означели и тото швето.

У приємней атмосфери правели ґаґорки, бешедовали, а порихтали и сладки и слани лакотки и ошвиженє. Координатор коцурского Каритасу Янко Салонтаї их нєсподзивал и подаровал им квеце, а дарунки достали и од пастора Евангелскей церкви Александра Суботина.

Зоз ошмихами присутни препровадзели красни дзень пошвецени женом.