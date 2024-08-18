Волонтерски камп „Лєто у Керестуре”

Волонтерски камп под назву „Лєто у Керестуре” бул од 1. по 9. авґуст, а после вецей рокох орґанизацию ознова превжало Здруженє младих „Пакт Рутенорум”. През шицки днї вкупно участвовали 25-еро млади, так же кажди ше дзень голєм дзешецеро дзечнє лапали до роботи

Пактовци обдумали же би того лєта, после рока прерви, предлужели зоз длугорочну традицию орґанизованя волонтерского кампу у Руским Керестуре. Першобутно плановали же би камп знова бул медзинародного характеру, як цо було и пред тим, медзитим, пре рижни проблеми у орґанизациї камп, заш лєм, бул локалного характеру, участвoвали преважно Керестурци, алє и Руснаци зоз других местох, котри ту препровадзовали лєтни одпочивок.

БЕЗ ГОСЦОХ ЗОЗ ИНОЖЕМСТВА

Зацикавени за орґанизацию Волонтерского кампу, пактовци Яна Варґа, Ивана Планчак и Желько Сопка шмело и удатно обдумали змисти за волонтерох, обезпечели средства зоз проєктом при Роботному целу за младих националного совиту Руснацох, познаходзели ше за потримовку локалних спонзорох, локалних институцийох и здруженьох. Коцки ше поскладали так як треба, а после дзешец дньох валал бул прикрашени зоз численима малюнками. Як обдумали змисти и прецо, нажаль, нє пришли госци зоз иножества, потолковали нам дзивчата з орґанизациї.

– Пробовали зме сотрудзовац зоз Волонтерским центром Войводини котри поштреднїк за волонтерох зоз иножемства, прейґ нїх зме ше пробовали приявиц, алє пре нєблагочасове одволованє, або пре нєдобру комуникацию, нам ше, нажаль, нє удало тото витвориц. Дньово зме просеково мали коло дзешец волонтерох, Огньогасци нам уступели кухню, а гоч зме плановали обезпечиц и ноцнїк госцом, за тото нє було потреби, бо зме шицки домашнї – потолковала нам Ивана Планчак.

Подобне нам потвердзела и Яна Варґа, котра направела огляднуце и на факт же од януара почали кончиц и глєдац средства за Волонтерски камп.

– Нє удало ше нам же би камп бул медзинародни, напарто нам було орґанизовац, ище од жими зме пробовали обезпечиц и средства, на даскельо места зме попосилали проєкт за котри зме по конкурсох глєдали пенєжи. Позитивни одвит зме достали лєм од Роботного цела, но удало ше нам и так.

МУРАЛИ ПРИКРАШЕЛИ ВАЛАЛ

Яна Варґа, школярка уметнїцкей школи, була задлужена и обдумовац и рисовац малюнки. Вона ше потрудзела же би кажди малюнок бул окремни, а источашнє же би призначела тото по чим Керестур познати.

– Пияц зме прикрашели зоз муралами, цалком зме офарбели трибини, лавочки за публику, потим канти за шмеце, лавочки и жардинєри на пияцу. Сцели зме же би на муралох були тематски малюнки котри пошвецени нашому валалу. Мурали обдумала я, патрела сом же би мали нїтку рускей култури, ту и руска присловка. Помагала ми и Тимеа Будински, углавним кажде мал даяку идею, и шицко добре прешло – гварела нам Яна.

Шицки волонтере з вельку дзеку и ентузиязмом ушорйовали валал, сполнєти шицки плани орґанизатора, зоз муралами омальовали мурик на пияцу, потим офарбели трибини коло кошаркашского терену, намальовали два малюнки огньогасних камионох у Добродзечним огньогасним доме. Тиж, ушорели мурик на фодбалским терену ФК ,,Русин” на Ярашу, зоз орґанизацию „Trash hero” участвовали у роботнї збераня шмеца коло беґелю, а на самим концу попораєли и порихтали за хаснованє терен за одбойку на керестурским базену. Волонтером нє було допито, дзечнє участвовали у каждей роботней акциї, шлєбодни час вихасновали за розвагу и друженє, а були и на журки „Ruthenbass” на базену, на котрей наступели даскельо диджейове познати на сцени при младих.

УПЕЧАТКИ УЧАШНЇКОХ

Кед зме на концу нащивели волонтерох, видзели зме же им робота наисце крашнє ишла, з дня на дзень мурик бул вше баржей омальовани, а на нїм окремни теми котри приказую традицию нашого валалу. Медзи волонтерами през телї днї ше зменьовали дзеци, школяре и студенти, кажде мал задлуженя и нїхто нє геверовал.

– Першираз сом участвовала на кампу, пришла сом зоз шестру же бим потримала таку акцию. Идзе нам робота, Яна нам нарисує зоз клайбасом, а ми малюєме – виволала нам Кристина Сопка.

– Пачело ше ми же робиме ту у валалє, же ше дружиме. Окреме бим видвоєла мальованє у Огньогасним доме, того року сом ту першираз и рахуєм же придзем и нарок. Кед маме павзу вец ше дружиме, а можебуц би було крашнє кед би идуци камп бул медзинародни – визначела Валентина Гарди.

Павле и Андрей Ерделї, двоме браца зоз Сенти, теди пребували у валалє, та вєдно зоз пайташами пришли на камп, опробовали ше у мальованю, а источашнє здобули нови товариштва котри, наздаваме ше, буду тирвац и далєй.

– Интересантно нам робиц зоз товаришами, а нє чежко. Пред тим сом нїґда нє чул за таки камп, алє добре нам. Пришол сом ту вєдно зоз пайташами котрих мам ту у валалє – потолковал Павле.

– О кампу сом пречитал у електронских медийох, першираз участвуєм, и добре нам. Помагаме себе у мальованю и крашнє нам, окреме же зме у таким приємним дружтве – гварел нам Андрей.

На самим концу, шицки учашнїки похвалєли Кристину Афич, котра ше того року опробовала як кухарка и кажди дзень пририхтовала полудзенок волонтером.