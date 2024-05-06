Воскресенє Христово у Парохиї святого Йосафата

КУЛА/КРУЩИЧ – У Парохиї св. Йосафата вирни зоз парохом кулским єромонахом Дамяном Кича, ЧСВВ, и капеланом єромонахом Платоном Салак, ЧСВВ, означели Воскресенє Христово.

Уж на 5 годзин обидвоме служели Утриню. Такой после єромонах Дамян Кича, ЧСВВ, служел Службу Божу на котрей єромонах Салак, ЧСВВ, споведал. После служби парох кулски пошвецел пасхални кошарки вирним.

На 10 г службу у кулскей церкви служел єромонах Платон Салак, ЧСВВ, на котрей присуствовало красне число вирних. После служби у церковним дворе капелан пошвецел кошарки присутним.

У истим чаше парох кулски єромонах Дамян Кича бул у кулскей филияли у Крущичу дзе у Служби Божей на 10 годзин присуствовало коло 30 особи, а пошвецени 10 кошарки.

Внєдзелю вечар у Церкви св. Йосафата була служена и Вечурня.

На шветли пондзелок, служба була на 9 годзин, а после служби члени КУД „Иван Сенюк“ зоз Кули порихтали програмку з нагоди Воскресеня Христового.

Гоч по календаре пада швето великомученика Георгия – Дзуря, пре програмку ше пошвецанє жита преруцує на шветли вовторок после служби на 9 годзин.

На Томову нєдзелю 12. мая, Служба Божа будзе на 9 годзин, на 14 годзин на Комуналцу будзе Панахида, а на старим теметове на 15 годзин Парастос.