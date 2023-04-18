КУЛА/КРУЩИЧ – у парохиї св. Йосафата у Кули и єй филияли у Крущичу вирни преславели Воскресенє Христово.

Внєдзелю, 16. априла на 5 годзин служена Воскресна утриня, на 6:30 Служба Божа, а пошвецанє почало на 8 годзин. Вельке число вирних пришли додня рано означиц Воскресенє Христово и пошвециц паски зоз пасхалним єдзеньом. Було то наисце святочне збуванє за вирних.

Нє менєй святочно було и на другей Служби Божей у Кули котра була на 10 годзин, а служел ю о. Платон Салак, ЧСВВ. Красне число вирних пришло означиц Воскресенє, цо було видно на пошвецаню кед ше вирни позберали на заєднїцке фотоґрафованє. Пошвецанє кошаркох було у храме пре нєвигодну хвилю, алє радосц Воскресеня була присутна у душох вирних.

Источашнє о. Дамян Кича служел Службу Божу у Крущичу.

Внєдзелю служена и Вечурня на 17 годзин.

На Шветли пондзелок, на пол дзевятей служена Служба Божа зоз мированьом после котрей, уж по традициї, наступели члени зоз КУД „Иван Сенюк”. На 17 годзин служeна Вечурня.

Нєшка, на шветли вовторок на 7 годзин будзе Утриня, на 8:30 споведз и ружанєц, на дзевец годзин Служба Божа, а на 17 годзин Вечурня.

На нєдзелю Томова нєдзеля, або нєдзеля Божого милосердия. На 9 годзин будзе служена Служба Божа зоз мированьом и молебеном после Служби. На 14 годзин будзе панахида на Комуналцу, а на 15 годзин парастос на старим теметове. На 17 годзин будзе Вечурня.