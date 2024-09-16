Воздвижениє и Школярски дзень у Водици (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – у Службох у церкви и у Водици, у парохиї св. отца Миколая, всоботу, 14. септембра означене швето Воздвиженє Чесного Хреста. У Водици Службу служели о. Владимир Медєши, о. Владислав Варґа, а о. Михайло Шанта споведал.

Такой други дзень, внєдзелю, 15. септембра у Водици бул школярски дзень, на хторим и по подлей и дижджовней хвилї були школяре, студенти и просвитни роботнїки углавним зоз Керестура и зоз Коцура. Помодлєли ше за успишни початок школского року, а священїки поблгагословели школярох и школски прибор котри буду хасновац у наступним року.

Службу Божу служел капелан керестурски о. Владимир Медєши и парох о. Владислав Варґа хтори и наказовал.