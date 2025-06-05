Воженє бициґлох по рути ЕвроВело 6

НОВИ САД – Европска хижа Нови Сад у сотруднїцтве зоз Новосадску бициґлистичну инициятиву на пияток 6. юния орґанизує заєднїцке воженє бициґлох по европскей бициґлистичней рути ЕвроВело 6 (EuroVelo 6).

Сход на 17 годзин у Лиманским парку на Субовим платоу, одкаль ше почнє вожиц на бициґлох.

На бициґлох ше будзе исц спрам Футоґу, а годно предлужиц и по Беґечку яму. През драгу заплановани паузи за друженє, розменьованє идейох и инспирацию за будуїи заєднїцки инициятиви. До Нового Саду ше будзе врацац по истей драги.

Треба ше приявиц на тим линку.

Подїю ше орґанизує з нагоди Европского желєного тижня, хтора того року ма слоґан Циркуларни ришеня за конкурентну Европу, зоз фокусом на улогу кружней економиї у отримовней економскей транзициї. Делеґация Европскей униї у Сербиї активно означує тот тидзень през сотруднїцтво зоз локалнима партнерами и орґанизацию числених активносцох у жеми.