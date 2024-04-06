Врацанє до будучносци

Пишем тоту колумну, почитовани читателю, на Медзинародни дзень франти, 1. априлa, Керестурцом и найвекшей часци християнского швета на Воскресни пондзелок, а за мнє, парохияна новосадскей Грекокатолїцкей парохиї Святих апостолох Петра и Павла 19. марца. Точнєйше, и мнє 1. април и през франти, тот 1. април важи по церковни дзвери. Кед войдзеце нука, е, ту ше случує трансформация часу и постава 19. марец. Чудно, гей?

И кед би тото читал автор того текста пред 10 роками вшелїячини би мал повесц терашньому Сашови, бо ше „сперда” з церковним календаром. Абсурднєйше же юлиянски и григориянски календар воламе „стари” и „нови”, бо юлиянски, принєшени под Юлийом Цезаром 46 роки пред Христом, а тот цо ше пестує у векшей часци швета принєшени у 16. вику под час папи Григория ХIII и то прето же би бул лєпше ускладзени з астрономским роком, то єст з астрономскима циклусами. Уведзена прилагодлївша система преступних рокох, прето и терашня розлика медзи Вељку ноцу по „старим” и „новим” календаре вецей як мешац, бо тот рок преступни. Кед уведзени календар котри общеприлапени у швеце, розлика медзи нїм и юлиянским була 10 днї. Тераз є 13 днї. И будзе и 14, алє нє за нашого живота. Окрем кед у медзичаше нє видумаю еликсир за вични живот.

А кед зме при вичним живоце, ту церква. И вона применює календар по котрим ше ровна. Понеже церква уфудаментована на ключней подїї ‒ Воскресеню Исуса Христа, котре ше по Святим писме случело внєдзелю, вец и кажда нєдзельова служба, точнєйше кажда служба, слави Воскресенє. Алє нам треба єден окремни дзень же бизме окреме тото дожили. И у зависносци од календара и способу рахованя нам Велька ноц розлично приходзи. Кус чудне, алє зме звикли, же на подручу нашей Епархиї Святого Миколая маме два календари, та и то добра нагода за медзисобне нащивйованє родзини на швета, окрем кед ше поклопи Вељка ноц. Алє єст вецей днї за Вельку ноц, та ше може фамелия стретац и у таких обставинох.

И чом тото пишем? Пишем прето же од актуалного литурґийного року, а церковни литурґийни рок нє почина 1. януара, алє 1. септембра, Українска грекокатолїцка церква прилапела нови календар и найвекша грекокатолїцка заєднїца на швеце преславела и Крачун и Вельку ноц, а и други швета по новим календаре, котри уж роками применюю грекокатолїки у Словацкей, Мадярскей, Румуниї, Горватскей, Словениї… После тей одлуки нашо парохиї у Войводини, окрем Руского Керестура, остали як мали острова у котрих ше, мистериозно, споза церковних дзверох случує метаморфоза уходзеня 13 днї до прешлосци. И ми нє славиме Крачун 7. януара, алє 25. децембра, по юлиянским календаре. И вец, зоз церкви ше врацаме до будучносци. Можебуц би ше, конєчно, могло дацо случиц и на тим плану. Юлиє Цезар жил пред Христом, та точно тельо ма вязи и зоз християнством, алє и християнским календаром. И кед ше кажди рок два раз привикуєме на рушанє часу за годзину напредок, односно назадок, звикнєме ше и на календарску годзинку на актуални час. То будзе лєм раз. Же бизме славели шицки источасно и на исти дзень.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.