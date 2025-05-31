Вредзело робиц, алє и зашпивац

Було то слунечне пополаднє кед сом пошол нащивиц андю Леону Оросову, єдну з найстарших женох у Миклошевцох. Народзена є 19. юния 1933. року, алє и попри тим же пошвидко наполнї 92 роки, вона и далєй полна зоз животну моцу. Дахто би нє верел, алє андя ме дочекала на дворе дзе щипала древа за жиму.

Андя Леона, або Лела, як ю познаю у валалє, полна зоз рижнороднима приповедками. Нє потребне ше єй вельо випитовац, почнє зоз єдну приповедку, а други ше такой надовязую єдна на другу. Здогадла ше и на єдну анеґдоту ище док була дзивка:

– Сходзели зме ше на препреданю же би хлапци нє знали, та зме им пражели бухти, а кед прешло дванац годзин, каждому леґиньови зме бухту обешели на клянку. Рано, кед родичи поставали, були нєсподзивани. Знал за тото лєм Дюри Емеди, котри шицко виволал, та леґинє дознали. Кед зме други раз напражели бухти и сцели их повишац, хлапци нараз отворели дзвери – приповеда андя през шмих и предлужує:

– Дружели зме ше, шпивали, Мижо Рамачов нам грал на гармоники, барз зме ше радовали, а хтора дзивка мала леґиня, тота зоз леґиньом танцовала. Крашнє було, порихтали зме себе и єдзенє, та зме до рана оставали на прадкох. Кажда дзивка любела пойсц побешедовац зоз своїм леґиньом, а гармоникашова жена вишла на улїчку та знала скричац: „Шицки ше зоз прадкох розишли, а вони (дзивки) зоз леґинями стоя на капуркох”… А вец єй чловек вишол, та ю лал, аж єй и гвaрел же най себе и вона найдзе леґиня – памета андя през шмих.

Любела же Данил шорови и вредни

У младосци Лели Оросовей ше до школи ишло лєм штири класи, ридко хто ше ишол далєй школовац, робело ше на полю, копало, ламало кукурицу, рубало…

– Кед нашо на полю поробели, родичи ми гварели же кед сцем, можем пойсц на наднїцу заробиц даяки динар. Пошла сом, зарабяла и шпоровала, а пенєж сом чувала покля сом ше нє одала. Копала сом кукурицу, а вєшенї чисцела цвиклу – гвари наша собешеднїца.

Младосц швидко прелєтла, та ше андя одала 1952. року кед мала 19 роки. Єй чловек, Данил Орос, тиж ходзел на наднїцу, чувал овци и шпоровал.

– Мац му вше гуторела най нє троши и нє кури, най ше нє учи пиц, та кед ше оженї, будзе мац пенєжи, и такой годзен ґаздовац. Так и було. По свадзби зме з Данилом пошли до Сотину (сушедни валал) и купели под аренду три гольти жеми. Жем зме погноєли, поорали и посадзели кукурицу котру зме през жиму лупали, ношели ю до Шиду и швидко ю предали. Потим Данил ознова пошол до Сотину и вжал ище пейц гольти под аренду – памета андя.

У тедишнї час тот хто робел, могол и заробиц, а Данил бул роботни чловек, та набрал кошиц 10 гольти жита. Вчас рано ше ставало, натаргало шашу и правело порвисла. Фриштик и полудзенок ше на польо ношело, вєдно зоз порвислами, косу и клєпадлом. На польо Оросово ишли пешо, бо ище вше були худобни.

– Зоз того зме добре заробели и такой зме ше записали ґу машини робиц (тлачиц), бо ше з тей роботи найвецей зарабяло. Рано ше од штирох ставало, Данил и я перши приходзели и требало перше подмасциц машину. Дараз дакому допило, нє научел кажде по цали дзень робиц, та хлопи дакеди подложели видли под ремень же би машина станула, бо вец требало ознова намесцац машину – памета андя Леона.

Спочатку Оросово нє мали свою хижу, жедлярели, алє кед прешла жатва и кед ше виламало кукурицу, Данил предложел же би купели хижу у Балєжняку (єдна часц валала у Миклошевцох). Медзитим, Данил там нє плановал длуго остац, обидвойо були зоз центру валала, та нєодлуга праве там купели хижу. У загради уж були посадзени три шори шлївки зоз котрих пекли палєнку, предавали, та и з того зарабяли.

– Ми ше вельо наробели, бо зме робели 35 гольти жеми (коло 14 гектари), лєм ми двойо и то сами, а то з коньми требало поорац. Робели зме жем у Сотину, Томповцох и Миклошевцох. Данил барз любел конї и вшадзи з нїма ишол, а и велї го волали. Часто кед зме заробели пенєж, та гуторел: „Тераз себе мушим купиц конї”. У Шидзе на вашаре купел коч и гачата. На кажду свадзбу бул волани, а конї так научел же крашнє, просто и пишно крачали, та ше шицки чудовали. Кажди рок участвовал на дефилеу на фолклорним фестивалу „Винковски єшенї” зоз запрагнутим кочом и барз го там почитовали. Кед одходзел, гварел кобули: „Стрело моя, идземе дому, айде дай поздрав”, а Стрела ше дзвигла на заднї ноги и „поздравела” присутних.

Попри шицкей роботи, Оросово тримали и штири-пейц прашачки. Данил любел конї, та вон пошол до хлїва, а андя до кармику, та кармела швинї. Мали и качки, та гвари же кед ше затримали на роботи, качки сами пришли дому и чекали опрез капурки. Дахто од сушедох им знал отвориц, а вони просто през двор пошли до кармика.

Їх заєднїцка робота була плодна, та андя Лела вельо того ношела и на пияц, перше на гайзибану зоз Чаковцох, а познєйше уж ишол и автобус през Миклошевци.

– На гайзибан сом ишла пешо до Чаковцох, а шицко сом на рукох ношела. Привезол нас по Нови Вуковар и од станїци по пияц ше ознова мушело исц пешо, а торби и кошари сом заношела. Ношела сом вайца, сира, шметанки, масла, меса… Автобус на 5 рано рушал, а я ставала коло трох, требало шметанку ище порихтац, теди нє було фрижидери, алє ше до студнї спущовало. Дараз сом уж по 10 годзин знала шицко попредац и такой сом ишла дому, потим сом шедла на бициґлу и пошла на польо копац кукурицу – памета андя.

На їх хижу падали ґранати

З рока на рок, андя Лела и єй Данил вредно робели. У малженстве мали дзивку Марию, а збудовали себе и красну, вельку хижу у центру валала. Данил ше познєйше похорел на шерцо, та шицку роботу котра вимагала вельо усиловносци Лела превжала на себе. На початку 1991. року Данил умар, Лела нє мала вельо часу за смуткованє, бо двор бул полни зоз статком о котрим ше сама предлужела старац, а пошвидко пришла и война.

Миклошевци на вецей заводи були потрафени зоз ґранатами, а медзи иншим вецей як дзешец ґранати спадли до хижи андї Лели.

– Страшне було барз, бала сом ше, алє сом себе койцо порихтала у пиньвици, однєсла сом себе слами, перину и заглавки, бо сом ше мушела скривац кед почали руцац ґранати. Перша ґраната на нашо обисце вдерела. Ноцами сом сцекала на пол ноци кед сом чула же ше даґдзе штреляло – приповеда андя.

Попри шицких щешлївих и смутних хвилькох у живоце, андя Лела их якош з ошмихом витримала. Мала красни глас и у младосци часто шпивала, а свашка була дванац раз. Гоч роки прицисли, вона и далєй роби кельо може, ище вше садзи до загради и шицко крашнє допатра. Дараз себе и зашпива, та єй робота випатра лєгчейше.

Потомство

Дзивка Мария ше одала до Петровцох и виховала тройо дзеци, Мелиту, Даниєла и Михайла, Мижа. Шицки ше уж давно поодавали и поженєли, и маю свойо фамелиї. Андя Лела найщешлївша кед ю нащивя числени унучата и праунучата, котри вец з увагу слухаю єй приповедки з дзецинства и младосци.