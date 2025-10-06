Вше частейше завишиме од хвилї

Штварти рок зашором хвиля барз нєвигодна велїм културом на полю. Праве таки час, наш собешеднїк, млади польопривреднїк Михал Хромиш зоз Дюрдьова, самостойно обрабя жем. Свидоми є же пре слаби паданя и у дюрдьовским хотаре польопривреднїки вше частейше одлучую найсц стабилнєйшу роботу, нє робиц жем под аренду, алє лєм свою. Вон би нє „дзвигнуц” руки од жеми, а анї ю положиц до другого плану

Кед пред штирома роками почали нагли пременки хвилї и нєвигодни стан за польопривредни култури под отвореним нєбом, 19-рочни Михал Хромиш одлучел сам робиц жем. Пред тим одмалючка робел з оцом Владом на полю, од хторого ма вельку потримовку. Помоц му потребна же би цо лєпше калкуловал у тим привредним конаре, котри постал барз нєсиґурни и ризични за укладанє. Гоч є млади, тоту роботу похопює барз озбильно и поряднє ше радзи нє лєм оцом, алє и з власнима братами, Иваном и Петром, котри му вше помагаю.

– Нє цалком сом задовольни зоз тогорочним урожайом на полю, алє ту нє мож вельо пременїц, понеже остатнї роки пре хвилю урожаї на полю, або, так повесц, фабрики под отвореним нєбом, досц подруцели. Знам же сцем обрабяц жем, нє видзим ше у другей роботи, а тиж так думам же ше у польопривреди будзе мушиц дацо меняц. На першим месце думам на наводньованє, бо пре вельки суши урожаї вше менши – гвари Михал, хтори ше намага даяк заврец круг у продукованю польодїлских културох и хасновац максимум шицко цо мож.

– На сої дакеди могло заробиц, алє уж єден час то нє так. Треба вельо уложиц, а на урожай найбаржей уплївує хвиля хтору нє мож контроловац. Парасти, нажаль, звикнути на таки обставини, на тото же нє мож буц сиґурни, бо дакеди нє мож знац нє лєм чи годно заробиц, алє аж и чи ше враци тото уложене – гвари Михал хтори калкулує, провадзи потреби тарґовища, а тиж и цени одкупу и уложеного.

СОЯ ТОГО РОКУ ПОДРУЦЕЛА

Наш собешеднїк сце убудуце зменшац поверхносц под сою за 40 одсто, та посадзи лєм тельо кельо му треба пре соянку, з котру зогрива фамелийне обисце. Планує звекшац поверхносц под кукурицу и бетелїну.

– Соя того року барз подруцела, гоч достала на час потребну аґротехнїку, алє єй хибело води, та ше нє досц розвила. У авґусту було кревосокопийцох, а средство за пирсканє у валалє нє було дзе купиц, анї у околних местох, та зме го нашли аж у Бачкей Паланки. У часци Мале нїве, дзе квалитетнєйша жем, сом мал просеково 800 кг сої, а у Детеларох скоро 700 кг по ланцу. Нєзадовольни сом. На 18 ланцох сої сом мал вецей як ваґон. То барз мало, и, як сом чул, у валалє рекордедере тоти цо мали тону, а було и таких котри мали по 200 метери по ланцу – гвари наш собешеднїк, котри сою одноши и до млїну пре сойов поґач, понеже карми швинї. Єдну часц сої лаґерує до силосу и, углавним, компензує за репроматериял.

– Мушиме дацо меняц, навироятнєйше же би залївац. Я того року залївал бетелїну, та урожай бул векши за 20 одсто – гварел Хромиш, хтори концом априла мал дзешец рол бали по ланцу, потим осем, вец подруцело, а шлїдуюци раз ше будзе кошиц штредком октобра, та ше наздава же будзе лєпше, понеже зрана єст надосц роси, єст и слунка, а було и дижджу. Бетелїну предава статкаром, а пре сушу купци приходза аж зоз Банату.

Єден є з тих хтори почитує плодоряд урожайох, а на поля пред ораньом звичайно розруца хлївов гной. Медзитим, тренди таки же и Дюрдьовчанє маю вше менєй статку у валалє, та так и чловек, од котрого Михал брал гной, нєдавно попредал шицок статок.

ОЛЄЙОВА ЦВИКЛОЧКА ВШЕ ПОПУЛАРНЄЙША

Михал того року задовольнєйши зоз кукурицу як зоз сою, гоч и вона, гвари, подруцела.

– Здогадуєм ше же 2021. року було 50 метери кукурици по ланцу, цо було одличне, а того року було медзи 30 и 35, дахто мал и 40 метери, а кошта скоро исто як пред штирома роками, та ше зоз цену нє надополнєло розлику. Направел сом нови чардаки и обложел их зоз мрежу. Половку кукурици сом виламал и одложел до чардаку. Предавам ю и на мало, у мехох з дому, и на пияцу у Дюрдьове, а кошта 35 динари. Намагам ше и так заробиц, калулуєм и пробуєм – гварел Михал котри свидоми же нє мож шицко знац док ше нє пробує, алє и же кед ше чловек намага, роби и добре вианализує, гоч нєстабилне тарґовище, заш лєм, може вецей заробиц. На єденац и пол ланцох мал коло трицец метери кукурици, а на жеми, котра подлєйшого квалитету, на трох ланцох мал єдну тону и 50 килограми. Кукурицу виламал коло 15. септембра.

Олєйова цвиклочка у дюрдьовским хотаре постала популарнєйша и вецей єй єст на польох як прешлих рокох. Цена, як гвари, за тераз добра и мож добре заробиц, алє и вон, як и велї польопривреднїки, нєсиґурни же чи на концу будзе шицко так як треба, и обава ше же власц у нашей держави може даєдну житарку здумано популаризовац же би ше єй збило цену.

У валалє єй було и по 25 метери, кошта 58 динари, та хто ю того року знїмал, могол крашнє заробиц. Дюрдьовчанє ю одноша до Ковилю, бо там и найблїзше одкупне место.

Вяри ше жито шало, з векшого, зоз нашеня з пойда, першу репродукцию. Просек бул 40 метери, у Детеларох и Ливадох було кус подлєйше, а у Пустари, дзе вєшенї руцени хлївски гной, було кус лєпше, понад 45 метери по ланцу. Жито кошта 21 динар за килограм, а парасти гваря же то мало. Кед ше поровна тот рок з 2022, кед жито коштало 38 динари, 2023. року од януара цена спадла и на 29 динари, по тлачидбу и на 20 динари, а вец була медзи 20 и 24 динари.

– Углавним купим 150 килограми нашеньского жита, пошеєм го на ланц, та з нього знєєм и селектуєм за нарок, так вше робим. Кукурицу купуєм нашеньску, а сою тиж зохабим свою. Кед моя подлєйша, купим ю у валалє од тих котри маю. Намагам ше добре робиц, робим и услужно з машинами, кошим бетелїну, ламем кукурицу и друге цо потребне. Тото цо можем, робим з братом Иваном котри пресує бетелїну и вожи комбайн, алє ище вше з нїм нє робим услуги, понеже зме нєдавно купели и други, та нам ище нє цалком познате як роби.