Вше вецей младих на Дружтвених бавискох

автор Ол. Папуґа, Фото: А. Чизмар
РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 31. януара Здруженє младих Пакт Рутенорум по другираз орґанизовалао друженє зоз дружтвенима бависками у їх просторе у Дзешатки у Доме култури.

Таке исте друженє було и прешлей соботи, а понеже було вецей малдих як цо ше очековало, та нє мали шицки место за бавенє, тей соботи, положени вецей столи и преширени простор, алє було знова вельо младих, та им и тото було цесне, алє то доказ же млади у Керестуре нє маю дзе висц вечарами, окреме през викенд кед приду дому зоз школох и же им така забава без мобилних телефонох потребна.

Бависка и ошвиженє млади поприношели з дому, а бавело ше Уно, Джамб, Монопол, Катан, Войводина, Винґспан, Саботер, Мафия, Омерта, Бенґ, Мацурки, Ризико, карти (мадярски и обични), Картоґрафи, Експлозив китенс.

