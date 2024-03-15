Вше вецей загинути сарнї и на наших хотарох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вше векше число реґистрованих случайох загинутих племенїтих дзивих животиньох замерковане у цалей держави, а проблем нє обкеровал анї рускокерестурски хотар, дзе за нєполни рок драстично звекшане число загинутей сарньовей дзивини и заяцох.

Зоз керестурскей Ловарскей секциї „Яребица” за „Рутенпрес” потолковали же у прешлим 2023. року, од априла по конєц рока, евидентовани 11 загинути сарнї, а сумня ше же би число могло буц и вельо векше.

Нєдавно, случай загинуцох сарньох у керестурским хотаре приявени компетентним службом хтори такой реаґовали, спрам своїх овласценьох, а записнїк направела и полиция.

Зоз обдукцию двох сарньох доказане же причина загинуца трованє. Виновна приява будзе поднєшена процив затераз нєпознатих особох, а потим процедура утвердзиц чи у околїску парцелох дзе пренайдзени загинути животинї дахто нєадекватно хасновал отрову.

Цо ше дотика пенєжних карох, як потолковали ловаре, вони виноша коло 200.000 динари по гарлу, а кари окреме високи у ярнїм периодзе кед дзивина виводзи подмладок. Понеже слово о моцних препаратох хтори за два, три минути отрую животиню, пре таке швидке загинуце, лєгко утвердзиц и виновнїка на чиєй парцели найдзена животиня.

З тей нагоди, зоз Ловарскей секциї „Яребица”, апелую на польопривреднїкох же би отрови за трованє глодарох хасновали осторожно, по инструкцийох на амбалажи. Нєобходне зарна отрови цалком загребац, понеже у периодзе кед жита нїзки лєгко ше може случиц же животиня вєдно зоз житом поє и отров.

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