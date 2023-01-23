Всоботу були два огнї у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 21. януара, керестурски огньогасци аж два раз виходзели на терен гашиц огень, перше рано гашели хижу у Улїци Петра Кузмяка, а потим предвечаром ишли гашиц салаш на Билей.

Огень у хижи у Улїци Петра Кузмяка гашели такой рано после 7 годзин, на терен вишли обидва камиони ДОД Руски Керестур, а до помоци пришли и ДОД и ОСЄ з Кули, тиж з двома камионами. Огень удатно загашени, а мож повесц же огень нє бул таки вельки, алє же ше барз курело, бо тлєл мебель у обисцу. Нажаль, попри материялней чкоди, ту була и єдна жертва – старша хлопска особа. Oбдукция и дальше вишлїдзованє компетентних орґанох утвердзи причину шмерци. О истей нємилей подїї уж писане и у других медийох, алє винєшени и велї нєпреверени информациї.

Потим предвечаром вибухнул и огень на єдним салашу на Билей, дзе попри обидвох огньогасних єдинкох зоз Кули, до помоци прибегли и керестурски огньогасци. Там огень спричинєл барз вельку материялну чкоду, згорели шопи, алє и салаш на котрим бивала фамелия.

Керестурским огньогасцом то була уж треца интервенция у новим календарским року. Попри тих двох, перша интервенция була у єдним обисцу у валалє дзе вибухнул огень у кухнї.

Огньогасци спозорюю же треба мерковац на огнї, окреме тераз у сезони топеня, a окреме на место дзе ше одклада ґар з пеца.

Секретар Месней заєднїци Руски Керестур Михайло Пашо апелує на гражданох же би свойо обисца осиґурали од огня, води и трешеня, цо по його словох наисце мали трошок.

По наших спознаньох, осиґуранє обисца просековей велькосци од 100 до 150 квадратни метери кошта од 600 до 1 000 динари мешачно.