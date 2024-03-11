Всоботу польопривреднїки поровнали и ушорели дильови

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ровнанє и ушорйованє дильовох на керестурским хотаре предлужене и того року, та ище єдна така акция отримана всоботу 9. марца у хторей участвовали коло 25 польопривреднїки зоз своїма тракторами и механїзацию.

Акция почала у ранших годзинох при мосце, одкаль ше глїну, хтора остала од правеня писти коло беґелю, перше розвожело на дильови на Медєшу, за рибняком, и на Чаканов дильов, спрам Водици, а потим ше глїну зоз Ризничовей долїни розвожело на Рацмишков дильов.

Єден од орґанизаторох акциї бул Звонко Рац хтори зоз машину, ґредером, самостойно ровна драги у хотаре. Як потолковал, за першу таку роботну акцию, за ровнанє, пред штирома роками, було потрошене скоро 3.800 литри нафти, шлїдуюцого року 2.500 литри, потим коло 500 литри, влонї акция нє отримана, а того року потрошене коло 1.000 литри. Спрам того, податок же кажди рок потребне вше менєй нафти за роботу, гутори же порядне отримованє дильовох дава резултат, односно же ше дильови добре отримує, заключел Рац.

Пенєжи хтори ше збера за ушорйованє драгох будзе ше зберац и надалєй, а як наявене, часц средствох за тоту наменку би требала донирац и Општина Кула.