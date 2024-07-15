Всоботу вичисцени базен

РУСКИ КЕРЕСТУР – У роботней акциї хтору каждого лєта орґанизує Месна заєднїца, всоботу 13. юлия керестурски базен вичисцени и порихтани за купанє. Закончени и роботи на оправяню мурика и вилїваню дражки споза базенового мосцика, пре хтори акция того року отримана мешац познєйше.

Попри Месней заєднїци, у вичисцованю базена участвовали и школяре основней школи „Петро Кузмякˮ, члени Здруженя спортских рибарох „Колякˮ и Добродзечного огньогасного дружтва зоз своїм подростком, як и ЯКП „Рускомˮ.

Дзень пред тим, рибаре зоз каблами винїмали муль, и шицку рибу з базену, хтора там була дочасово, врацели назад до беґелю. Ютредзень випущена вода зоз базену котри потим вичисцени и вимити, найвецей дзекуюци численим членом ДОД и їх подростку, як и їх механїзациї за тоту наменку.

Такой по законченю акциї, пущена вода до базену з помоцу нєдавно оправеней пумпи хтора тераз, по сподку, швидше препущує воду.

А за шицких вредних поєдинцох, хтори ше уж роками добродзечнє одволую на тоту роботну акцию, орґанизатор Месна заєднїца обезпечела полудзенок, ошвиженє и друженє.