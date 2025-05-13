Отримани 22. Дзень националних меншинох у Вуковаре

ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – Внєдзелю, 11. мая пополадню на платоу опрез Горватского дому Вуковар отримана перша часц преслави 22. Дня националних меншинох Вуковарско-сримскей жупаниї (ВСЖ), а котра ше отримує у рамикох преслави Дня Европи, 9. мая.

У преслави участвовали словацка, мадярска, руска, сербска, українска, босанска, албанска и нємецка национална меншина, а у першей часци програми, нащивительом ше представели зоз традиционалнима єдлами и ручнима роботами.

Руснацох представело КУД „Яким Гарди” зоз Петровцох. Нащивителє могли покоштовац нашо традицийни єдла, капущанїки, белюши, череґи, поґачики зоз шкварками и кифлочки з маджуном як и палєнку.

Потим як закончена презентация традицийних єдлох, на 18 годзин програма предлужена у хижи Лавослава Ружички зоз концертом културно-уметнїцкей творчосци на котрим ше представела кажда национална меншина зоз танцом и шпиванку. Участвовали домашнє УКПД Иван Франко Вуковар, КУД Лїлян Раєво село, КУД Винковци, КУД Яким Гарди Петровци, Матица словацка Соляни и Илок, КУД Острово и Здруженє Нємцох и Австриянцох Вуковару, котри на концу програми одшпивали и гимну Европскей униї Оду радосци.

Орґанизатор 22. Дня националних меншинох була Координация радох и представнїкох меншинох ВСЖ и Тетяна Кочнєва, представнїца українскей националней меншини ВСЖ, а финансийно у цалосци потримала ВСЖ.