Women Power наступел у полней „Дзешатки“

РУСКИ КЕРЕСТУР – Бенд Women Power, состав у хторим граю членїци двох бендох младих Горуци кромплї и Кромпльочки, отримал концерт у пореполней Дзешатки у Руским Керестуре.

Вочи означованя Дня женох, всоботу, 7. марца орґанизовани концерт на хторим виведзени и руски народни писнї у ошвижених аранжманох, як и писнї у розличних жанрох од EX YU по рок, хтори виберали сами членїци зоз ментором Сашом Палєнкашом. Окрем нового керестурского составу Women Power, представена и поезия двох поетесох Михаели Еделински и Адрияни Фейди.

Як визначене и у конферанси хтору водзела Мая Надь дзивки хтори були на сцени указали же женска моц праве и у шмелосци, упартосци и окремносци.

У составе наступели Михаела Брекайло (буґни), Адела Мецек (бас ґитара), Емилия Мудри (ґитара), Кристина Русковски (клавир), Ана Мария Сопка (вокал), Доротеа Рамач (вокал), Кира Пап (вокал) и Хана Будински (вокал).

На истим месце и у исти час здруженє гражданох Пакт Рутенорум (Pact Ruthenorum) отримал виставу малюнкох рускокерестурских малярох и маляркох.