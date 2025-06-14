Почал XVIII Шветови конґрес РРЛ

БУКУРЕШТ (РУМУНИЯ) – Зоз Шветочним отвераньом, пияток, 13. юния на 11 г почал XVIII Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох у Румунским парламенту у Букурешту.

Отверанє почало зоз интонованьом гимнох Румуниї, Европи, Русинох швета Я Русин бул и гимну Русинох у Румуниї Ой спиваю спиваночки.

Учашнїкох на отвераню Конґреса зоз пригоднима словами привитали визначни госци, а медзи нїма и совитнїца предсидателя Румуниї Каталина Ґалер як и др Ґеорґ Фирцак и предсидатель Шветового конґресу др Штефан Лявинец. Вони указали на значносц Русинскей националней меншини у Румуниї и пожадали успишну роботу у будучносци.

Додзелєни и два премиї хтори додзелєла Историйна академия Румуниї, а достали их др Ґеорґ Фирцак и др Павло Роберт Маґочи. Премия Шветовоґо конґреса Василя Турока Гетеша уручена подпредсидательови Союзу Русинох Румуниї Оскарови Ґалуови, а премия Ивана Манайли уручена скулпторови Мехайлови Беленїйови зоз Мадярскей.

На XVIII Шветовим конґресу РРЛ участвує и делеґация зоз Сербиї хтору представя Руска матка зоз др Михайлом Фейсом и делеґация зоз Горватскей зоз Мийом Шайтошом, а спред делеґациї Руснацох зоз Саскачевану на Конґрес пришол Любомир Медєши.