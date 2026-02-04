XXV Жимски олимпийски бависка почню концом тижня

МИЛАНО/КОРТИНА (ИТАЛИЯ) – На пияток, 6. фебруара буду отворени XXV Жимски олимпийски бависка, хтори буду тирвац по 22. фебруар.

Шветочне отверанє олимпийских бавискох будзе на пияток на Стадиону Сан Сиро у Милану, а дефиле олимпийцох у штирох кластерох дзе змесцени спортисти. Заверанє будзе на нєдзелю, 22. фебруара у Верони.

Спортисти ше буду змагац у 116 дисциплинох през 19 днї.

Сербию буду представяц тройо змагателє: Аня Илич и Милош Милосавлєвич у нордийским скияню (крос кантри) и Алекса Томoвич у алпским скияню (слалом и велеслалом).