З цихосцу за жертви и у Коцуре

КОЦУР – Потримовку студентом у блокади дали числени жителє Коцура и того викенду.

Всоботу на 11:52 годзин ґрупа валалчанох у центру Коцура з цихосцу указала 16-минутову чесц тим цо настрадали у нєщесцу на Желєзнїцкей станїци у Новим Садзе. У тим периоду бул застановени транспорт на главней драги у напряме Савиного Села и Вербасу.

И тот протест бул провадзени з державну заставу и заставу рускей националней меншини, и главним транспарентом з написом „Коцур за студентох и просвитарох”.

Отримани протест прешол мирно.