З „Длугоку драга до домуˮ закончени тогорочни Мемориял

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз винїмкову представу Културно-образовного центру зоз Шиду, автора Цветина Аничича котри и режирал представу, биоґрафску приповедку о Роси Парк „Длугока драга до домуˮ, закончени 55. Драмски меориял Петра Ризнича Дядї.

Ґлумци зоз свою енерґию, прешвечлївим бавеньом на актуелну тему расизма и сеґреґациї, одушевели вельочислену керестурску публику котра их на концу наградзела зоз щирим и длугоким апалаузом яки ще давно нє чуло у сали Дома култури Руски Керестур.

Тогорочни Драмски мемориял ПетраРизнича Дядї софинансовали: ОпштинаКула, Национални совит Руснацох и Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами АП Войводини.