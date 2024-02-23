З фебруарску Заградку вишла и вифарбйованка

НОВИ САД – У фебруарским чишлє Заградки у рубрики Пречитали и роздумали читаче маю нагоду здумац и виприповедац приповедку у сличкох.

У тим чишлє Сцеме знац и дознац о манифестациї „Червене пупче”, а вецей тим кельо часу препровадзуєме пред екраном мож дознац у рубрики Радио у Заградки.

Иван Маґоч зоз Нового Саду упознал нас зоз свою заячицу Сару, а у Читальнї понукаме приповедку и писнї наших авторох.

Мала Заградка вас инспирує же бисце пречитали писньочку у сличкох, поробели квиз о фарбох, вифарбйовали и опатрали Малу ґалерию.

За Школярски роботи нїґда нєт досц места, як и за активносци школярох, о котрих пишеме у рубрики Госци и новосци.

На концу єст Забавни боки и напис о апликациї Снепчет, як и Заградкова ґалерия.

И у тим чишлє зме пририхтали дарунок – вифарбйованку илустрацийох Александри Русковски, котри обявени у кнїжки „Приповедки пред спаньом” авторки Златки Чизмаровей.