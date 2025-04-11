З нєзвичайним облєканьом означени Дзень аутизму

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи з домом школярох вчера, 10. априла, з нєзвичайним облєканьом школярох и наставнїкох означени Дзень потримовки особом з аутизмом.

Векшином младши, алє и старши школяре и наставнїки, та и директорка, того дня пришли нєзвичайно облєчени до школи, и у школским голу ше подружели и шицки потанцовали вєдно з наставнїками котри на себе мали залїпени поучни надписи.

Циль тей активносци звекшовац свидомосц шицким же прецо важне прилапйовац дакого хто розлични, або иншаки од векшини.

Особи з аутизмом маю чежке неуророзвойне поремеценє, чежкосци у социялним интеґрованю и комуникациї з другима людзми.