З парохийних матрикулох нововербаскей парохиї

ВЕРБАС – У парохийних матрикулох Грекокатолїцкей парохиї святого Владимира у Новим Вербаше за 2023. рок зазначена статистика по котрей покресцени штири особи, повинчани пари нє було, а поховани три особи.

Од штверих покресцених, тройо покресцени у першим року живота, а єдно понад седем роки старосци. Першопричашнїкох прешлого року тиж нє було.

У парохийних матрикулох нововербаскей парохиї 2022. року покресцени були шейсц особи, поховани єденац, а винчаня у спомнутей парохиї нє було.

По словох пароха нововербаского о. Данила Задрепка, у нововербаскей парохиї, котра прешлого року чишлєла 280 парохиянох, ше вирно намагаю зачувац церковни и духовни живот.