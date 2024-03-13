З парохийних матрикулох грекокатолїцкей парохиї у Коцуре

КОЦУР – У коцурскей парохиї Успения Пресвятей Богородици 2023. року покресцени 24 особи, повинчани штири пари, а поховани 32 особи.

Од вкупного числа покресцених, 21 дзецко до рока старосци (4 хлапци и 17 дзивчата), єдно дзецко од 1-7 рокох, покля ше покресцели и два особи старши як 7 роки, цо вкупно 5 хлопски особи и 19 женски. У 2022. року покресцени були тиж 24 особи, 9 хлопски и 15 женски.

Прешлого року, як спомнуте, повинчани штири пари, а 2020. року було два повинчани пари.

Кед слово о похованих особох, 2023. року поховани 18 хлопи и 14 жени (вкупно 32), а 2022. року поховани були 36 особи. Найстарши хлопи котри умарли то Онуфри Яким (92 роки) и Владимир Маґоч (92 роки), а найстарша жена то Ирина Горняк нар. Лукач (89 роки).

Концом прешлого року грекокатолїцка парохия Успения Пресвятей Богородици у Коцуре чишлєла коло 2.280 парохиянох.