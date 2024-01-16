З парохийних матрикулох у Новим Садзе

НОВИ САД – Внєдзелю, на швета Обризаниє Исуса Христа и Василия Велького и Нови рок по старим календару, у Грекокатолїцкей церкви святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе, парох о. Юлиян Рац сообщел и податки зоз парохийних матрикулох за прешли 2023. рок.

Прешлого року покресцени 6 особи, повинчали ше 5 пари, и поховани 24 особи (11 хлопи и 13 жени).

На пияток 20. януара на швето Богоявлениє Господнє, Служба Божа будзе на 10 годзин кед будзе и швеценє Богоявленскей води. Истого дня Служва Божа будзе и на 17 годзин. На соботу, 21. януара Служба Божа будзе на 9 годзин и почнє пошвецанє обисцох у Новим Садзе, того дня пошвецени буду обисца коло парохиялней церкви.