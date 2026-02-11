З погаром любови ґу антолоґийному зборнїку

КОЦУР – У Оддзелєню Народней библиотеки Данило Киш у Коцуре, на соботу, 14. фебруара на Дзень св. Трифуна и св. Валентина на 17 годзин, будзе отримани поетски вечар За погар любови, на хторим будзе преглашена лауреатка, лєбо лауреат розписаного конкурса.

После поетского вечара у Добродзечним огньогасним дружтве Коцур отрима ше роботну схадзку на хторей ше утвердзи концепция антолоґийного зборнїка поетесох и поетох на руским и сербским язику Дуга над валалом/селом II зоз чим би проєкт, софинансовани од Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, бул у подполносци реализовани. Одреднїци зоз Дуги II буду похасновани за Руску Википедию и за Енциклопедию Рускиньох и Руснацох у Сербиї и Горватскей и за 100 значни Рускинї/Руснаци зоз очми сучаснїкох.

Орґанизаторе поволую заинтересованих участвовац у виробку того интеркултуралного проєкту. Приявиц ше мож орґанизатором: Месному одбору Културно-просвитному дружтву ДОК – Нови Сад и Месном одбору Матици русинске на fejsam@gmail.com до 12. фебруара.