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З покладаньом венца означена 80-рочнїца од ошлєбодзеня

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 5 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди 20. октобра и ювилейного означованя 80 рокох од Дня ошлєбодзеня Руского Керестура у Другей шветовей войни, вчера положени венєц на памятнїк погинутим борцом НОВ у Спомин парку револуциї, а шветочней подїї присуствовал и предсидатель општини Кула, Дамян Милянич.

Окрем Милянича, венєц положели и секретар Месней заєднїци Михайло Пашо, и заменїк предсидателя Месного одбору Здруженя борцох НОВ Руски Керестур Дюра Папуґа.

После указованя чесци погинутим борцом зоз минуту цихосци, Дюра Папуґа визначел же у Другей шветовей войни участвовали 374 млади Керестурци, од хторих 50-ецерме погинули, як и же у войнових зраженьох 90-их рокох на териториї бувшей СФРЮ з Керестура було вецей як 300 учашнїкох, од хторих двоме погинули.

З тей нагоди, на шветочносци присуствовал и предсидатель општини Кула, Дамян Милянич, хтори додал же 20. октобер дзень кед означуєме ошлєбодзованє и Кули, та на концу и Беоґраду, як и початок ошлєбодзованя цалей держави. Шицко то побида над фашизмом, и тота борба за шлєбоду цошка цо характеристичне за шицки народи хтори ту жию и хтори дали свойо животи за тоту идею, визначел Милянич.

О важносци означованя того датумa бешедовал и секретар Месней заєднїци Михайло Пашо, бешедовал и наставнїк историї у Школи „Петро Кузмякˮ Деян Бучко, а потим його два школярки першей класи Ґимназиї, Ива Сабо и Анамария Кочиш, пречитали кратке историйне огляднуце на участвованє Руснацох у Другей шветовей войни.

На концу предсидатель Месного одбору Здруженя борцох НОВ Славко Пап пречитал авторску писню зоз хтору виражел сочувствиє погинутим борцом и тим хтори участвовали у воєних зраженьох, а потим керестурски капелан о. Владимир Медєши визначел прецо ше важне здогадовац на покойних хтори зоз мученїцку шмерцу оможлївели же бизме мали шлєбоду хтора темельне чувство каждого чловека.

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