З пригодну програму означени Дзень Руснацох (фото)

БАЧИНЦИ – З пригодну програму хтора отримана у ОШ „Бранко Радичевич“, а у орґанизациї КПД „Драґутин Драґен Колєсар“ и Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох, пияток, 19. януара означене националне швето Руснацох.

После виводзеня державней гимни „Боже правде“ и шветочней шпиванки Руснацох „Браца Русини“ хтори одшпивала Старша шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду, у хторей шпиваю и вецей члени з Бачинцох.

Присутних привитал парох о. Дарко Рац визначуюци же Руснаци малочислена заєднїца алє же нас будзе док почитуєме сами себе и кед ше тримаме церкви и Господа Бога и повинчовал швето.

У свойо мено и мено Националного совиту Руснацох шицких привитала членїца НС Наташа Еделински Миколка, хтора у предлуженю здогадла на историйну подїю присельованя Руснацох на тоти простори 1751. року

У програми означена як тема 100-рочнїца информованя по руски, односно ювилей снованя „Руских новинох“ 1924. року хтору виложел член Управи КПД „Дюра Киш“ Мирослав М. Цирба.

Виривки и писнї зоз спомнутих новинох пречитали наставнїца руского язика Наташа Еделински Миколка и школяре Антония Рац, Карло Рац, Андрей Рац и Лука Цирба.

Преславу зоз рускима народнима шпиванками прикрашела Старша шшпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“, а друженє потим предлужене на коктелу дзе ше шпивало и танцовало.