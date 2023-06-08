З програму означени и 15 роки роботи Заводу за културу (фото)

НОВИ САД – Зоз святочну уметнїцку програму вчера и урядово почал робиц Завод за културу войводянских Руснацох у нових просторийох.

Госцох привитал директор Заводу Сашо Сабадош, и на самим початку наявел предпремиєрну проєкцию телевизийней адаптациї представи „Скорей як когут закукурика” у режиї Славка Виная, спред Руского културного центра з Нового Саду.

У предлуженю програми, по словох Сабадоша, нашо найдоказанши писателє – Ирина Гарди Ковачевич, Агнета Бучко Папгаргаї, Олена Планчак Сакач, Микола Шанта и Славко Винаї, як сам Сабадош, пречитали присутней публики по єдну вибрану писню нєдавно упокоєного писателя Михала Рамача, а потим и по єдну власну писню.

Святочна програма пририхтана и з нагоди означованя 15 рокох иснованя Заводу, а вовторок го урядово отворели представнїки Покраїнскей влади и Националного совиту Руснацох.