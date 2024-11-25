З Рочним концертом означени 78 роки роботи РКЦ (фото)

НОВИ САД – Члени Руского културного центру (РКЦ) з Нового Саду всоботу, 23. новембра у полней сали Ґимназиї „Лаза Костич” на Телепу отримали одлични и квалитетни Рочни концерт.

На концерту з хторим означена 78. сезона роботи РКЦ наступели шицки активни секциї новосадскей Матки, як и окремни госци нєсподзиваня хторих публика привитала з овациями.

Концерт почал з минуту цихосци за 15 погинутих 1. новембра у траґедиї на Желєзнїцкей станїци у Новим Садзе.

У першим блоку представели ше наймладши члени РКЦ, дзеци хтори ходза на годзини руского язика у новосадских школох, як и оводарци. За наступ их порихтали учительки Ана-Мария Рац и Оля Яковлєв, на клавиру их провадзей Йован Бєлица а виведли даскельо шпиванки вєдно як Дзецински хор, а даскельо нумери шпивали и мали солисти – Катарина Медєши, Антония Сабадош, Катарина Кочиш и браца Андрей и Иван Маґочово.

Потим на бину вишол Хор „Гармония” з дириґентки Сузану Ґрос-Маркович, вец Хлопска шпивака ґрупа РКЦ, з тей нагоди як квартет, а блок заключела Мишана шпивацка ґрупа РКЦ под фаховим руководством Борута Павлича. У танєчним блоку наступела Фолклорна ґрупа ветеранох РКЦ. Ветеранє чий хореоґраф Миломир Шайтош, а уметніцка руководителька Марияна Мункачи-Сивч єден од найвекших и найактивнєйших ансамблох у составе РКЦ, а на Рочним концерту виведли два хореоґрафиї. Премиєрни наступ мала и нєдавно обновена Виводзацка фолклорна ґрупа хтора под руководством Владимира Ивана виведла Коломийку.

Окреме треба визначиц же кажда точка на Рочним концерту РКЦ, окрем нумерох виведзених у акапела верзиї, мала живе музичне провадзенє – окрем спомнутого Бєлици, шпивачох провадзели Давор Сабо на гармоники и Оркестер РКЦ под руководством Мирослава Папа, хтори попри подлоги другим учашнїком, виведол и авторску композицию „Нєдалєко” по народних мотивох.

На сцену потим ступели солисти, нашо вершински шпиваче чия кариєра нєрозлучно вязна за Руски културни центер – Катарина Кочиш, Саня Дивлякович и Йовґен Надь, хтори виведли по єдну нумеру.

У финалу концерту, публика наградзена – на бину вєдно вишла (векша) часц єдинственей и нєповторлївей ґрупи „Роса” – Мирослава Даждиу, Агнета Тимко Мудри, Йовґен Надь и Мирослав Пап зоз ґитару, хторих на тот завод потримал Мирослав Фейди на кларинету. У своїм препознатлївим маниру и вецейгласю виведли традицийну шпиванку „Бимбора”, цо було окремне дожице и за нащивительох у сали, алє и за шицких учашнїкох Рочного концерту РКЦ.

Отримованє Рочного концерту з потримовку оможлївели Городска управа за културу Нового Саду, Завод за културу войводянских Руснацох и Национални совит Руснацох.