З владиком преславени Кирбай у Коцуре

КОЦУР – У Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 28. авґуста преславене храмово швето – Кирбай. Традицийно, у тим валалє тото швето означую и грекокатолїцка и православна церква.

Архиєрейска Служба Божа з нагоди швета Успениє Пресвятей Богородици у грекокатолїцкей церкви почала на 10 годзин, а возвелїчал ю владика кир Георгий Джуджар, як и числени священїки котри того дня були присутни. На початку кирбайскей Служби Божей парох коцурски о. Владислав Рац зоз пригоднима словами привитал владику и подаровал му квеце.

Кирбайску Службу Божу служел владика Джуджар котри бул и казательник, а сослужели священїки зоз числених грекокатолїцких парохийох.

Вирних на Служби Божей зоз шпивом возвелїчали єй святочносц. По законченю Служби, шицки парохиянє участвовали и у процесиї коло церкви, зоз читаньом Евангелиї на шицких штирох бокох швета. По каждим читаню священїки пошвецали церкву и присутних.

Богата вашарска часц, як и забавни парк за дзеци и того року провадзели Кирбай у валалє. Того дня було цепло и слунечно, та велї валалчанє, як и їх госци, родзина и приятелє з околних местох, ше шпацирали през центер валала. Велї столїки зоз рижнима кирбайскима лакотками, як и з бависками, квецом, рижнима прикрасками були поставени по улїчкох у центру валала, а за дзеци у школским дворе були ринґишпили, гомбалки, авточка. Млади ше забавяли у вецей валалских кафичох котри робели зоз звекшаним капацитетом, а понукали музику за шицки смаки.