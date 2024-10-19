За добре ше вредзи бориц

Нєзвичайне стретнуце у Християнскей Баптистичней церкви Руски Керестур, чий мисионер и пастор Йовица Ґецан, ше збуло 2. октобра у їх просторийох. Ище нєзвичайнєйша особа зоз котру ше вирни тей Цервки и шицки заинтересовани стретли то Лєв Шулц, проповиднїк Медзинародней Евангелистичней Церкви „Аґапеˮ, од котрих ше єдна находзи у Праги, а друга у Плзену, у Ческей. Попри участвованя у роботи тих двох церквох, Лєв участвує и на рижних семинарох, конференцийох и евангелизациї у Европи

Часто ше и у наших фамелийох случує же оцове и синове священїки, же єст вецей ґенерациї монахиньох котри служа у наших манастирох, та так и Лєв Шулц гвари же походзи зоз фамелиї пасторох, а приповедку почина од часу кед ище жил його прадїдо.

– Мой прадїдо народзени у Австро-Угорскей, на териториї сучасней Австриї, у обласци дзе жили Чехи. На поволанку русийского цара зоз свою фамелию пошол жиц на простор нєдалєко од Києва. Бул гусит, односно, член церкви Яна Гуса, ческого казательнїка, идеолоґа ческей реформациї. Чехи добре жили нєдалєко од Києва и гоч були евангелисти, нє мали проблеми зоз другима жителями – толкує пан Шулц и предлужує же гоч цала фамелия добре жила, прадїдов живот ше траґично закончел.

– Док бул Сталїн на власци, 1937. року, пре виру до Бога є осудзени и забити. По документох до хторих сом дошол, дакедишнї предсидатель Совєтского Союзу – СССР и ґенерални секретар КПСС Михаил Ґорбачов регабилитовал мойого прадїда у априлу 1987. року.

И дїдо нашого собешеднїка тиж бул вирни, погинул у Другей шветовей войни 1944. року. Памятнїк му и тераз, кед же є нє розваляни, стої у Києвскей обласци.

Лєвов оцец бул три роки зарабровани на Одри у Нємецкей як млади чловек. Ошлєбодзовало их и aмерицке и червеноармийске совєтске войско. Зоз совєтским войском пошол до тулскей обласци (главни город Тула). Там робел на обнавяню рудокопох, бо були зруйновани кед була война. Оцец нашого собешеднїка основал два церкви у дакедишнїм Совєтским Союзу.

Вирносц Господу и нових ґенерацийох

Осме дзецко у фамелиї Шулцових, Лєв, народзени 1963. року. Теди на власци бул Хрущов, потим пришол Брежнєв, Андропов, Чернєнко, Ґорбачов, та Єльцин, а тераз Путин.

– Нє паметам же сом дакеди нє верел до Господа. Вшадзи коло мнє шицки кричали „Слава КПСС!ˮ, вшадзи коло мнє були пионире, комсомолци, члени Партиї, алє мнє Господ зоз окремну любову одкрил Евангелию. У нашим району жили коло 5000 жителє, а у нашим рударским населєню були два библиї. Єдна була у нас дома и паметам же зме ю вше читали. Я нїґда нє верел до комунистичней пропаґанди, вше сом верел до Бога, до Исуса Христа и вше сом ше модлєл. Нє вше було приємно роснуц у таким окруженю. З оглядом на тото же ми презвиско Шулц, часто ме наздзивали „Фрицˮ, фашист, и то було нєприємно, алє таки були обставини – без осудзованя толкує пан Шулц.

Одход до Ческей

Лєв закончел Тулски педаґоґийни универзитет и з оглядом на тото же уж у дзешатей класи бавел за професийну фодбалску екипу, то му помогло же би ше уписал на факултет. После Педаґоґийного факултету ше предлужел школовац у Санкт Петербурґу на семинариї, у семинариї у Лос Андєлесу, та є тераз маґистер педаґоґиї и теолоґиї.

– По оцови сом Чех, Австриянєц и Нємец, а мац ми Русиянка. До Ческей ме поволали чески браца 2000-тих рокох. Там була висока криминална активносц и вєдно зоз их владу думали же спорт, култура и вира поможу у их зопераню. Дакеди власци вихасную таку нагоду же би з помоцу Церкви и иншакима вредносцами врацели младих на праву драгу. Перше зме пришли до Плзену и до Праги, дзе зме основали два церкви. Медзинародни мисиї ме замодлїєли же бим евагелизовал по вецей державох Европи: Русиї, України, Литваниї, Естониї, Польскей, Ческей, Словацкей, а помагам у Нємецкей, Австриї, Шпаниї и Портуґалиї. Причина приходу до Ческей була и тота же Ческа, нажаль, з векшого атеистична держава и у Европи є медзи трома державами на верху, вєдно з Данску и Естонию – гвари вон.

У тим шицким Лєв Шулц нє сам, у тим му помага и його супруга Єлена и їх тройо дзеци.

Шулцова фамелия

Мнє було 17 роки кед сом ше зоз Єлену упознал, а єй 15. Три роки зме ше дружели, а потим нас мой оцец благословел, сочетал и ми вєдно од 1983. року, ище дакус та 42 роки. Маме тройо дзеци, дзивче и двох синох, та и унуки. Наймладши Лєвик и Павлик. Дзивка Анастасия роби у фирми, а син Алексадр ґенерални директор єдней будовательней компаниї. Наймладши нам Даниїл, котри зо мну пришол и до Керестура. Вон ше учи на заходноческим универзитету у Плзену, на Факултету медзинародних одношеньох. Сам вибрал таку школу и часто роби у Церкви з младима. Старши син у нашей ґрупи грає на ґитари и технїчни є руководитель. Його дзвиче, а моя унука, тиж шпива у нашей ґрупи „Преславенєˮ. Шицки ходза до Церкви и шицки слава Богу, веря до Господа – толкує Лєв о своїм посланю.

Дзекує Богови же ше мал нагоду упознац зоз добрима людзми у Руским Керестуре. Зоз тим же путує по швеце постава лєм богатши. Гвари же його телефон то його молитвенїк, бо вше кед поопатра фотоґрафиї зоз своїх путованьох, помодлї ше за людзох котри стретнул.

Його вибор

Лєв Шулц пришол зоз Ческей, за себе гвари же є казательнїк Евангелиї, проповиднїк о Христови – о розпятому Христови, воскреснутому и о Исусови котри приходзи. Гвари же є чловек Библиї и же би нє було нєпорозуменя, нє проповидує анї католїцкого Бога, анї православного, анї грекокатолїцкого, анї протестантского. Проповидує Исуса Христа, за котрого гвари же Вон Драга, Правда и Живот, Бог живота нашого. У дїлох апостолских пише же нас лєм Исус Христос може виратовац, а апостолски символ вири то вира до Оца, Сина и Святого Духа.

Лєв так вери на основох Библиї и на основох Евангелиї.