За и процив, вична тема

Прешейтац ше у бикинию пред числену публику, жирийом и орґанизаторами на бини, нє було шицко єдно велїм учашнїцом. Як дознаваме за таки концепт наступу дознали барз позно, лєм вечар пред тим. Дзепоєдни з нїх нє знали кадзи, два одказали свой наступ. Попри тим, на истим виборе, анї єдна дзивка нє мала нагоду озвец ше, повесц дацо о себе, о народу хторому припада же би ше здобуло упречаток же то нє бул лєм вибор физичних, алє и других квалитетох Рускиньох. З иножемства нє була анї єдна Рускиня.

Змаганє за найкрасшу Рускиню за 2025. рок, хторе отримане у Руским Керестуре внєдзелю 5. октобра, принєсло два цалком процивни думаня у нашим народзе. Єден член жирия дума же то бул спектакл, други же зме ми, Руснаци, окрем того же зме образовани указали и же зме красни, а векшина наших людзох вибор за Мис Рускинї толкує як нашо пораженє, бо Мис общого упечатку вибрана Йована Стрибер зоз Коцура на Маґазину по руски, хтори емитовани внєдзелю, 12. октобра, дала вияву по сербски, новинарка ше єй випитовала на тим язику. Єдна од кандидаткох зоз Дюрдьова тиж на руским Маґазину виявела же ю на змаганє приявел руски паноцец, же танцує у фолклору, алє нє у руским, гваря Дюрдьовчанє.

На дружтвених мрежох ше зявели нєурядово податки же цала програма за Мис Рускинї коштала 900.000 динари цо финансоване зоз средствох Општини Кула, а манифестация од националного значеня „Червена ружа” зоз провадзацима програмами достава милион динари, тиж з општинских пенєжох. Єст и нагоршаних и пребарз задовольних после того збуваня, як то вше идзе, контрадикторносци гоч кельо, та зме прето и побешедовали зоз орґанизаторами и учашнїцами же бизме дознали о чим ше роби и ширшей явносци пренєсли подробносци.

Оценьовало ше лєм физични випатрунок Рускиньох

Най здогаднєме на виборе за Мис Рускинї 2025. участвовали дзевец кандидатки з трох наших местох, та попри вибраних – Йовани Стрибер, Анастасиї Раґай и Андреї Раґай, участвовали ище Силвия Маґоч, Мартина Уйфалуши, Душица Бркич, Марина Ґакович зоз Коцура, Сара Боцка и Теа Гирйоватий Буїла зоз Руского Керестура.

Вибор окончел жири у составе др Михайло Фейса, предсидатель Рускей матки, член Националного совиту и кандидат за професора емеритуса, Стеван Самочета, предсидатель Националного совиту Руснацох котри и отворел тоту подїю, Тихомир Медич спред спонзорох, Петар Лиска, вецейнїсти шампион у бодибилдинґу, др Елвира Хорват, шампионка у фитнесу, и Наташа Станоєвич, помоцнїца предсидастеля Општини Кула, котра була представителька локалней самоуправи.

Теа Гирйоватий Буїла з Руского Керестура визначує же було наявене же на виборе будзе три старосни катеґориї, медзитим, понеже вкупно було дзевец дзивки, одлучене же ше буду змагац шицки вєдно.

– Мам 24 роки и була сом там найстарша, ище єдна кандидатка мала кус менєй як я, док шицки други були 16–18-рочни дзивчата, хторих приявели мацери. Нїхто з нас нє знал же ше будзе ходзиц у бикинийох до соботи вечара на проби (дзень пред змаганьом). Два дзивчата ше предумали кед дознали за купаци костими, а од даскелїх сом чула же коментаровали же им нє було приємно, алє ше заш лєм зявели. Я ше перша сцела предумац кед сом дознала же сами дзивчата буду участвовац и же ше будзе ходзиц у бикинию, медзитим, єдна з орґанизаторкох ме буквално замодлєла же бим нє одуставала, бо нас и так було барз мало. Пошла сом випочитовац свойо слова – гварела Теа Гирйоватий Буїла.

Силвия Маґоч, змагателька зоз Коцура визначела же „було гуторене же купаци костими нє буду мушиц. Так шицки дзивки и прилапели, медзитим, дзень пред тим, кед зме були на проби, гуторене же мушиме, бо так жири вибере. Нє сама сом ше приявела, думам же анї єдна з нас то сама нє зробела”.

Даєдни родичи дзецох, хтори танцовали у першей часци програми на тим змаганю, думаю же им там нє було место и же дзеци лєм вихасновани же би у публики було цо вецей людзох.

– Достали зме обвисценє на вибер ґрупи же дзеци поволани танцовац на виборе за Мис Рускинї и же отворя тото змаганє зоз своїма хореоґрафиями. Нїяки деталї вецей зме нє достали, а анї ше нїхто од родичох нє бунєл, лєбо випитовал. Медзитим, кед зме пошли там и кед зме видзели як то шицко випатра, було нам барз нєприємно, прето же у публики було и дзеци хторим нє место на таким збуваню. Наисце випадло же су у ствари лєм вихасновани, же би ше прицагло цо вецей людзох до публики, бо знаме же кед дзеци наступаю, сали нам вше преполнєти – гваря родичи єдного дзецка хторе танцовало у фолклору.

Змаганє орґанизоване по одредзених пропозицийох

– Змаганє за Мис орґанизоване з намиру же би ше за валал направело дацо нове цо би ше отримовало и надалєй, орґанизоване є по одредзених пропозицийох, хтори ше муши випочитовац, так як и вшадзи у швеце кед ше орґанизує таку файту змаганя. Я була вецей раз у жирию и за Мис Войводини и за Мис Бачкей так же у такей файти змаганьох мам досц искуства. Пропозициї нє видумала я. Змагательком шицко було потолковане, були упутени до протоколу, и дзень пред тим була ґенерална проба. Дзивчата хторим ше то нє пачело ше предумали, хтори сцели участвовац – участвовали, нїхто нє бул примушени висц на бину. Кед би були иншаки правила, вец би було наглашене же то Мис народного облєчива, або дацо подобне. Шицко було точно формуловане, аж и на плакатох були жени у купацих костимох и у шветочних сукньох. Дзивчата зоз Коцура и Дюрдьова були одушевени и аж и пред камерами виявели же би ше ище раз приявели на таке дацо. А цо ше дотика заробку з манифестациї, я нє мала нїяки профит з того и за тим стоїм, ту ми нїхто нє ма цо повесц. Думам же до того шицкого политика барз умишала пальци. У валалє постоя два политични струї и ту ше тераз викривює правда, же би ше нашло причину очарнїц орґанизаторох. Нїхто з Коцура и Дюрдьова нє бул процив змаганя, лєм Керестурци. Стоїм за тим же орґанизация и цале змаганє було перфектне и без гришки – визначела Илона Зарубица, иницияторка и орґанизаторка.

Предсидателька Одбору за културу Националного совиту Руснацох Мелания Мали подзелєла з нами свойо упечатки о отриманим вибору за найкрасшу Рускиню.

– Я нажаль, нє могла присуствовац, алє сом була у контакту з особами з орґанизациї. Мушим повесц же ше ми пачело як сцена випатрала, и яка була сама орґанизация. Направене шицко по углядзе на шветово вибори за Мис, а циль бул же би ше у рускей заєднїци направело даяке нове случованє котре будзе интересантне младим, понеже зме шведкове же младих вше чежше анимировац. Нашо манифестациї нащивени, алє на нїх єст мало младих людзох. Идею котру реализовала Туристична орґанизация општини Кула у сотруднїцтве з Илону Зарубица єден нови и модерни способ як прицагнуц младих Руснацох – гварела Мелания Мали.

Яна Гарди була на виборе за Найкрасшу Русинку у Свиднїку

– Року 2017. у Свиднїку на у Русинским фестивалу, у Словацкей, отримане змаганє за „Мiss World Russin” – „Найкрасшу Русинку”, на хторим и я участвовала и зоз хторого ношим наисце красни упечатки. Теди сом преглашена за другу провадзацу мис. На змаганю участвовали Рускинї зоз Словацкей, Сербиї, Ческей, ЗАД и Румуниї. Змаганє було составене зоз трох дисциплинох – представянє публики по руски, потим шпиванє рускей писнї и або танцованє єдного руского танцу, и на концу шлєбодна дисциплина по виборе. Гоч ше змаганє волало ,,мис”, найвекша увага була дата на представяню руского язика, писнї и народного облєчива зоз розличних крайох дзе жию Руснаци. Ґу тому, орґанизаторе ше остарали же бизме пред змаганьом цо вецей часу препровадзели вєдно и на тот способ зме ше ище баржей медзисобно упознали.